اتحاد الصناعة الألماني ينتقد السياسة التجارية الأمريكية

انتقد اتحاد الصناعة الألماني السياسة التجارية للولايات المتحدة، باعتبارها محاولة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإضعاف منظمة التجارة العالمية.

وقال "دايتر كيمف" رئيس اتحاد الصناعة الألماني في برلين اليوم الاثنين، في حين يدعو ترمب إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية "فالواقع أن واشنطن تدمر قانون التجارة الدولية".

كانت الولايات المتحدة قد أوقفت مؤخرا تعيين قضاة في محكمة استئناف منظمة التجارة العالمية والتي تتولى تسوية النزاعات التجارية بين دول العالم، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ نظر هذه النزاعات بحسب "كيمف".

وأضاف "كيمف" إن عرقلة تعيين قضاة محكمة الاستئناف يترافق مع خطر الرسوم الأمريكية المثيرة للجدل والتي تهدد بتدمير نظام التجارة العالمية.

وأشار رئيس الاتحاد الألماني إلى أن زيادة استخدام الولايات المتحدة لآليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية في الوقت نفسه.

يذكر أن الولايات المتحدة أقامت 117 دعوى ضد دول منظمة التجارة العالمية منذ 1995، مقابل 97 دعوى أقامها الاتحاد الأوروبي و15 دعوى أقامتها الصين.