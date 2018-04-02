"علي بابا" تشتري كامل أسهم شركة التوصيل "إيلي دوت مي"

أعلنت مجموعة "علي بابا جروب هولدنج" اليوم الاثنين اعتزامها الاستحواذ على كامل الأسهم المميزة غير المملوكة لها في شركة توصيل المشتريات عبر الإنترنت "إيلي دوت مي" الصينية وهي الصفقة التي تقدر قيمة "إيلي دوت مي" بحوالي 5ر9 مليار دولار.

يذكر أن "علي بابا" وشركتها التابعة "آنت صمول أند ميكرو فاينانشال سيرفسيز جروب" تمتلك حاليا حوالي 43% من الأسهم المميزة في شركة "إيلي دوت مي".

وأشارت "علي بابا" إلى أن صفقة الاستحواذ المنتظرة ستعمق تكامل "إيلي دوت مي" مع منظومة "علي بابا" واستراتيجيتها المعروفة باسم "تجارة التجزئة الجديدة" بهدف تعزيز سهولة حصول العملاء على احتياجاتهم سواء عبر الإنترنت أو عبر الأنظمة التقليدية.

وستعتمد خدمة التوصيل المحلية لشركة "إيلي دوت مي" على خبرتها الأساسية في مجال توصيل الطعام من أجل توفير مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات تحت طلب العملاء. في الوقت نفسه فإن توسيع قاعدة المعروضات ستتيح لشركة "إيلي دوت مي" زيادة كفاءة استغلال شبكة التوصيل القوية لديها والتي تقوم حاليا بتوصيل الطلبات داخل المدن في مختلف أنحاء الصين.

وستتكامل شركة "إيلي دوت مي" مع شركة "كوبي" التابعة لمجموعة "علي بابا" التي تعمل أيضا في مجال توصيل الطلبات.

ومن المقرر استمرار عمل "إيلي دوت مي" تحت علامتها التجارية الخاصة بها مع التعاون الوثيق مع شركائها الموجودين بالفعل. في الوقت نفسه فإن "علي بابا" ستقدم كل دعمها لشركة "إيلي دوت مي" بما في ذلك البنية التحتية الخاصة بها ضمن استراتيجية "تجارة التجزئة الجديدة".