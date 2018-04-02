المحطة الفضائية الصينية المهجورة تتحطم فوق المحيط الهادئ

تحطمت محطة الفضاء الصينية المهجورة "تيانغونغ-1" بالكامل لدى اختراقها الغلاف الجوي للأرض قرابة الساعة 00,15 ت غ في جنوب المحيط الهادئ.

وقالت الهيئة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة في بيان:" إن المختبر الفضائي الذي خرج عن السيطرة منذ عام 2016 م، دخل الغلاف الجوي أبكر بقليل مما كان متوقعًا وبالتالي فإن مكان سقوطه أو ما تبقى منه تغير".

وكانت الهيئة توقعت في بادئ الأمر حصول الاحتكاك بين المحطة والغلاف الجوي للأرض قرابة الساعة 00,42 ت غ، مما كان سيجعلها تتحطم فوق جنوب المحيط الأطلسي قبالة سواحل ساو باولو البرازيلية، لكن عملية السقوط كانت أسرع وبالتالي فإن نقطة الاحتكاك اختلفت لتصبح في جنوب وسط المحيط الهادئ.

يذكر أن مختبر "تيانغونغ-1" أو "القصر السماوي" وضع في مدار الأرض في العام 2011 م وقد استخدم لإجراء اختبارات طبية وكان يعتبر مرحلة تمهيدية لبناء محطة فضاء دولية.