الأمم المتحدة: العالم يواجه أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية بوجود أكثر من 65 مليون لاجئ

أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن العالم يواجه حاليًا أسوأ أزمة لاجئين شهدها منذ الحرب العالمية الثانية, بوجود أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح حول العالم, مشيرًا إلى أن المفوضية لا تمتلك الموارد الكافية للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المدمرة. وقال غراندي في مقابلة أجراها مع شبكة ( سي بي إس نيوز ) الأمريكية "إننا بحاجة بكل تأكيد لموارد إنسانية لمعالجة احتياجات رئيسية, مثل الغذاء والأدوية والمأوى, فضلاً عن توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال". وأضاف أننا بحاجة ماسة لمعالجة هذه الأزمة التي طال أمدها، لافتًا النظر إلى أن متوسط بقاء لاجئ في دولة أجنبية يصل في وقتنا الحالي, على الأرجح, لما بين 15 إلى 20 عامًا.