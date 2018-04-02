حرب التجارة تشتعل.. الصين تفرض الرسوم على 128 منتجا أمريكيا

أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجا أمريكيا من بينها لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.

وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة يوم الاثنين وهي تعادل قائمة بالتعريفات المحتملة نشرتها الصين في 23 مارس آذار.