لائحة جديدة لمزاولة المهن الهندسية في السعودية تحمي السوق من الدخلاء

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، بناء على المادة الـ16 من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ 19 ربيع الثاني 1438هـ، التي تنص على، "قيام وزير التجارة والاستثمار بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام"، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، التي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها، كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنية بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، التي تشمل المهندس والإخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة، التي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.

وتضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية، التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية. إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.

وقدم المهندس عبداللطيف الحركان، الأمين العام للهيئة المكلف، شكره للدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، لموافقته على إصدار قرار نظام مزاولة المهن الهندسية والعمل به فورا، بعد انقضاء المهلة، التي تم تحديدها من الجهات العليا لتصحيح أوضاع المهندسين غير المسجلين بالهيئة.

وأكد الأمين العام للهيئة المكلف، أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تنظيم وترتيب مهنة الهندسة في المملكة، وسيكون له الأثر البالغ في كل ما يخص المهنة والمهندسين، بدءا من حقوقهم، وواجباتهم، وشروط تأهيلهم، وعقوبات المخالفين، وسوف يعود بالنفع على المهنة والمشاريع، مضيفا أن نظام مزاولة المهن الهندسية سيحمي المهنة الهندسية من الدخلاء عليها، وذلك بعد أن سعت الهيئة بقوة في وقت سابق إلى إقراره، لضمان رفع جودة المخرجات الهندسية في المملكة، الأمر الذي سيساهم في تقدم الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مواكبة "رؤية المملكة 2030".

وأوضح الأمين العام للهيئة، أنه بعد إصدار قرار تطبيق النظام، يمنع على من لا يمتلك الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين مزاولة أي نشاط هندسي داخل المملكة، كما لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين، ويحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين، ولا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي، إلا من المعتمدين مهنيا لدى الهيئة، وأن وهذا النظام لا يسمح بمزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وهذا من شأنه الحد من دخلاء المهنة ومن يمارسون العمل الهندسي بدون مؤهلات.

وكان مجلس الوزراء وافق على النظام بعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة في مجلس الوزراء، ومنح المهندسين غير المسجلين في الهيئة مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل العمل بشكل رسمي بلائحة نظام مزاولة المهن الهندسية، التي تشمل عديدا من العقوبات على المخالفين لها، تتراوح ما بين الإنذار واللوم إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، وصولا إلى شطب الاعتماد المهني وإلغاء الترخيص.

ووفقا للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، يشكل مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة لجنة الاعتماد المهني بالهيئة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء لا تقل درجتهم المهنية عن مهندس محترف، بما يكفل تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتعد اللجنة إجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.

وتتألف فئات الاعتماد المهني من المهندس الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والإخصائي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والفني، الحاصل على شهادة الدبلوم في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، كما يحدد مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزارة التخصصات الهندسية المساندة.

وتتألف الدرجات المهنية للمهندس من، مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار، ويحدد مجلس الإدارة -بناء على اقتراح من اللجنة- متطلبات الدرجات المهنية للمهندس، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات.

وتعد اللجنة قواعد تصنيف التخصصات الهندسية والشروط والضوابط الخاصة باختبارات القدرات الفنية اللازمة لكل درجة، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

وتصدر الهيئة السعودية للمهندسين ميثاق المهندس، الذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي يجب على المعتمد مهنيا الالتزام بها.

وتؤكد اللائحة على إلغاء الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية: إذا تقدم صاحب الاعتماد المهني بطلب إلغائه، أو إذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني، أو إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

وتصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية.

كما يلغى الترخيص للمكتب أو الشركة الهندسية في أي من الحالات الآتية: إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، أو إذا أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، أو إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.

وتعد لجنة النظر قواعد عملها وإجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير، كما تقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات -وفق أحكام النظام- بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها، ولها إعداد تصنيف للمخالفات.

ويتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة، ويبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة على أنه يجوز لكل من يصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة، العمل في المجالات، الدراسات والتصاميم والرسومات، الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع. وفي الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة. وفي التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية. وفي التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل. وفي الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.