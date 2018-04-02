1.71 تريليون دولار الدين الخارجي الصيني

أظهرت بيانات رسمية أمس أن إجمالي حجم الدين الخارجي الصيني غير المسدد بلغ 1.71 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة 294.8 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق.

وأفادت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أن المخاطر المالية من الدين الخارجي الصيني تحت السيطرة بشكل شامل، وذلك على الرغم من تواصل ارتفاعه، مشيرة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن جميع المؤشرات الرئيسة للدين الخارجي لا تزال ضمن المعايير الآمنة دوليا.

وأرجعت المصلحة سبب ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى استقرار نمو الاقتصاد وتزايد الحركة في الاتجاهين بالنسبة لمعدل صرف اليوان، إلى جانب السياسات الحكومية المتخذة من أجل تسهيل التعاملات المالية العابرة للحدود.