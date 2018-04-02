السوق تصعد 6 % في مارس مسجلة أفضل أداء منذ يونيو 2017

أنهت الأسهم السعودية شهر آذار (مارس) على ارتفاع بنحو 452 نقطة بنسبة 6.1 في المائة لتغلق عند 7870 نقطة، في أفضل أداء شهري منذ حزيران (يونيو) 2017. وكانت أعلى نقطة وصلها المؤشر 7985 نقطة بمكاسب 7.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7336 نقطة فاقدا 1 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنحو 7 في المائة ما يعادل 125 مليار ريال لتصل إلى 1.86 تريليون ريال.

وكان الأداء إيجابيا منذ مطلع العام حيث ارتفع 8.9 في المائة مع مكاسب رأسمالية 180 مليار ريال في القيمة السوقية. وارتفعت السيولة بنحو 22 مليار ريال لتصل إلى 87 مليار ريال بنسبة نمو 34 في المائة بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 616 مليون سهم لتصل إلى 3.5 مليار سهم بنسبة تدوير 6.8 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 337 ألف صفقة لتصل إلى 2.1 مليون صفقة بنسبة نمو 18 في المائة.

وتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 12 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 8.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 26 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 23 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة.

وفي أداء الأسهم كان سهم "أنابيب السعودية" الأعلى ارتفاعا بنسبة 37 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 14.99 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 15 في المائة ليغلق عن 26.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 12 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 11 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 8.5 مليار ريال.

وبالنسبة لفئات المتعاملين، فقد سجل المستثمرون السعوديون اتجاها بيعيا خلال تعاملات آذار ( مارس) 2018، بصافي بيع قيمته أربعة مليارات ريال تقريبا، بينما اتجه كل من المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء بصافي 3.6 مليار ريال للأجانب، و324 مليون ريال للخليجيين.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية تداولات آذار (مارس) 2018 نحو 1.86 تريليون ريال، شكلت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين نحو 93.22 في المائة منها، مقابل 4.71 في المائة للأجانب و 2.06 للخليجين خلال تعاملات آذار ( مارس) 2018.

من جهة أخرى، تراجعت السوق الموازية "نمو" في آذار (مارس) بنحو 7 في المائة لتفقد 206 نقاط وتغلق عند 2951 نقطة. وانخفضت قيم التداول 657 ألف ريال بنحو 2 في المائة لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 62 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم. أما الصفقات فقد تراجعت 32 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 3.2 ألف صفقة.



*وحدة التقارير الاقتصادية