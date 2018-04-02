متاعب أسهم التكنولوجيا تعطل مسيرة «وول ستريت» الصاعدة

الضربة التي تلقتها أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة جعلت المستثمرين يواجهون واقعًا مزعجًا: لم يعد بإمكان وول ستريت اعتبار مناعة شركات التكنولوجيا الكبيرة أمرا مفروغا منه.

الغضب السياسي المتصاعد، والقلق من أن طفرة شركات التكنولوجيا الكبيرة ستنتهي قريباً، والشعور بأنه قد تم الوصول إلى نقطة تحول اقتصادية في الولايات المتحدة كلها عوامل اجتمعت الأسبوع الماضي لتهدد أحد ركائز طفرة سوق الأسهم.

التأرجح الجامح لمدة أسبوعين في أسهم شركات التكنولوجيا، الذي اشتمل على حمام دم يوم الثلاثاء، بدأ مع تقارير عن تسرب هائل للبيانات الشخصية من "فيسبوك"، وتوسع بسبب مخاوف من ثأر البيت الأبيض ضد "أمازون".

منذ ذلك الحين انخفضت أسهم الشبكة الاجتماعية 14 في المائة، وخسرت نحو 75 مليار دولار من قيمتها في سوق الأسهم، ومحقت عشرة مليارات دولار من الثروة الشخصية للمؤسس المشارك، مارك زوكربيرج. أما "أمازون"، التي وجدت نفسها على الطرف المتلقي لتغريدة أخرى من الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس، فقد خسرت 61 مليار دولار من قيمتها، و"أبل" 54 مليار دولار، و"ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، 62 مليار دولار، و"مايكروسوفت" 26 مليار دولار.

على الرغم من التقلبات التي زحفت داخل مجموعة من الأسهم التي كانت تقود السوق إلى أعلى، ظل التفاؤل مسيطرا على جيش المحللين المخلصين المعجبين بالشركات الكبيرة في وول ستريت.

بعد سنوات كان فيها من المفيد تقديم توصية "شراء" لأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، لا يزال محللو أسواق الأسهم يؤكدون ثقتهم بأساسيات القطاع حتى بعد الانهيارات الأخيرة. فبحسب بيانات من بلومبيرج، يوصي 44 محللا من أصل 48 بشراء سهم "فيسبوك". و48 من أصل 51 محللا يغطون "أمازون" يعتبرون أنها صالحة للشراء.

على مدى عدة أشهر ظل المستثمرون متوترين من أن يؤدي رد الفعل السياسي المتزايد ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة إلى موجة جديدة من القوانين التنظيمية أو الضرائب، على الرغم من عدم وجود أي شيء محدد يربطون مخاوفهم به.

الآن لديهم ذلك. الأخبار حول أن تسرب المعلومات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم في "فيسبوك" إلى شركة لتحليل البيانات ساعدت حملة ترمب الرئاسية، أضافت موجة من الغضب ضد شركة الإعلام الاجتماعي.

ستيفن ويتينج، كبير استراتيجيي الاستثمار العالميين في "سيتي برايفت بانك"، كتب في مذكرة إلى العملاء: "القلق حول خصوصية وسائل الإعلام الاجتماعية الذي أثر في أسهم "فيسبوك" يضيف الآن إلى مخاوف أوسع بشأن الإجراءات التنظيمية الأمريكية والأوروبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات". ويضيف: "أصبحت بيانات المستهلكين سلعة ذات قيمة عالية، وهناك عدد قليل من شركات تكنولوجيا المعلومات التي ستهيمن على الصناعات. هذا يثير الخوف من المنافسة في السوق في بعض البلدان".

المخاوف من أن المخاطر السياسية لشركات التكنولوجيا الكبرى آخذة في الوصول إلى ذروة جديدة تم التأكيد عليها الأسبوع الماضي، عندما صوب ترمب سهامه ضد أمازون في تغريدة على "تويتر". الرئيس لا يخفي كراهيته لأمازون، التي يمتكل مؤسسها، جيف بيزوس، صحيفة "واشنطن بوست" التي أوردت كثيرا من التقارير عن الفوضى الأخيرة في البيت الأبيض.

وأشار بعض المحللين إلى أن أسعار الأسهم المرتفعة لشركة أمازون، بخلاف أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، لا ترتكز على نمو قوي في الأرباح، على الرغم من أن وول ستريت منذ فترة طويلة تحكم على شركة التجارة الإلكترونية بشكل مختلف عن منافسيها الرئيسين.

وفي علامة أخرى على أن المستثمرين في بعض شركات التكنولوجيا ذات الأسهم العالية ربما يعدُّون أنفسهم لحالة هبوط، تراجعت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بعد أنباء عن تورط إحدى سياراتها في حادث مميت، فضلا عن انتشار مخاوف جديدة بشأن وضعها المالي.

وسلطت تطورات الأسبوع الماضي الضوء على أن اندفاع السوق يعتمد على عدد صغير من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ما يجعلها عرضة بشكل كبير للصدمات التي تصيب هذا القطاع.

وكانت الحركة الإجمالية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الربع الأول تعتمد بشكل كبير على أسهم شركات التكنولوجيا. وساهمت فيسبوك وحدها بنسبة 11 في المائة من خسائر المؤشر خلال هذه الفترة - رغم أن صعود أمازون، بالرغم من تقلبات آذار (مارس)، عوض عن ذلك إلى حد كبير، وساهم بأكثر من 18 في المائة من الاتجاه الصعودي للمؤشر خلال الفترة نفسها.

كذلك كانت مايكروسوفت، وإنتل، وسيسكو - وهي شركات التكنولوجيا التي قادت سوق الأسهم إلى أعلى خلال طفرة التكنولوجيا في نهاية التسعينيات - من بين أكبر عشرة مساهمين في الربع الأول. وقد زاد ذلك من صدى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين كانت الثقة الزائدة في النمو الاقتصادي وآفاق النمو الضخمة لحفنة من شركات التكنولوجيا الكبرى تحمل السوق بشكل لا مفر منه إلى أعلى.

ومثلما كان الحال في السابق أدت المخاوف من أن هناك مبالغة في هذه العوامل إلى التحول للأسهم الدفاعية (التي تظل مبيعاتها وأرباحها مستقرة نسبيا خلال فترات التقلب)، والابتعاد عن شركات النمو.

كذلك أدت موجة الأخبار السيئة في قطاع التكنولوجيا إلى إعادة تنشيط البائعين على المكشوف في وول ستريت. وقال إهور دوسانفسكي، رئيس قسم التحليلات التنبؤية فيS3 Partners، وهي شركة تحليلات مالية، إن كلا من فيسبوك وأمازون وأبل ونيتفلكس وجوجل هي الآن من بين أكبر عشرة أسهم أمريكية يتم تداولها على المكشوف، وفقًا لمقياس القيمة السوقية. ويبلغ إجمالي المراكز على المكشوف في أسهم الشركات الخمسة 34.9 مليار دولار.

وكان التداول على المكشوف في أسهم شركات التكنولوجيا الساخنة، مثل تسلا، بمثابة وصفة لخسارة المال عندما كانت تتحرك في ارتفاع مستمر. قبل عام احتفل إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بسعر السهم المتصاعد في شركته من خلال مهاجمة البائعين على المكشوف لأسهمها، حين كتب تغريدة جاء فيها أن "الطقس عاصف في مدينة المتداولين على المكشوف".

لكن مع انخفاضات آذار (مارس)، حصل المتداولون على المكشوف في أسهم تسلا أخيراً على شهر من الاحتفالات. فمع هبوط أسهم عدد من أكثر الشركات التي يجري تداول أسهمها على المكشوف، كسب المراهنون ضد تسلا 2.3 مليار دولار على أساس قيمة الأصول إلى السعر الحالي للسهم، بحسب ما ذكرت S3 Partners.

غير أن الضغوط السياسية المتزايدة - التي لا يمكن التنبؤ بها - على شركات التكنولوجيا الرائدة هي التي كانت أكبر عامل في إثارة أعصاب المستثمرين. وقد جلبت معها علامات على وجود صدع متنام بين شركات التكنولوجيا أنفسها. ففي الوقت الذي ازداد فيه زخم رد الفعل العنيف ضد وادي السيليكون في العام الماضي، سعت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى حد كبير للحفاظ على جبهة موحدة ضد ما اعتبرته مفاهيم خاطئة عن عملها، وأفكارا سياسية سيئة.

لكن تسريب البيانات من فيسبوك يعمل على إفساد هذه الوحدة. فمع تحول الأمر إلى أزمة وجودية للشبكة الاجتماعية، يسعى التنفيذيون الآخرون في وادي السيليكون الآن إلى الابتعاد عن العلامة التجارية الخاصة بـزوكربيرج. وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، لاذعا بشأن "بالاستفادة المالية" على حساب العملاء وبياناتهم في فيسبوك في مقابلة مع MSNBC الأسبوع الماضي.

قال كوك: "أنت لست منتجنا (...) أنت زبوننا. أنت جوهرة (...) ونحن لن ندخل لنتجول في حياتك الشخصية. أعتقد أن هذا غزو للخصوصية".

ولاحظ رئيس إحدى جمعيات صناعة التكنولوجيا في واشنطن أن من السهل على أبل أن تنتقد فيسبوك، لأن أنموذج أعمالها مختلف للغاية. في المقابل تسعى جوجل إلى الاستفادة من المعلومات الشخصية، إلى حد كبير مثل فيسبوك.

وقال مسؤول في جماعة ضغط في شركة أخرى للتكنولوجيا إن هناك فرقا بين الطرق التي يتحدث بها التنفيذيون في مجال التكنولوجيا علنا وحديثهم خلف الأبواب المغلقة: "في المناقشات حول الطاولات، يقول الجميع: ’علينا أن نتحد معا‘. ثم يخرج الجميع إلى الملأ ويقولون: إنها مشكلة فيسبوك وليست مشكلتنا".