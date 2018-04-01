أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بمملكة البحرين اليوم ، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، مشيرة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز .
وأوضحت اللجنة في بيان بثته - وكالة الأنباء البحرينية - أن الحقل يعد أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة ، مشيرة إلى ان الحقل الجديد سيسهم بتطوير قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.
اكتشاف تاريخي .. حقل للنفط الصخري بأضعاف إنتاج حقل البحرين
أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بمملكة البحرين اليوم ، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، مشيرة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز .
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