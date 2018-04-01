50 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 50 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس أن 29 سفينة عبرت المجرى الملاحي اليوم ضمن قافلة الشمال، في طريقها إلى البحر الأحمر بإجمالي حمولات بلغت مليونين و500 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب المتجهة نحو البحر المتوسط 21 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و500 ألف طن.