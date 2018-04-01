مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 17ر4737 نقطة منخفضًا بـ 34ر36 نقطة وبنسبة 76ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 51ر4773 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و847 ألفًا و 540 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر18 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4 ملايين و 95 ألفًا و 105 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 369ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 84 ر17 مليار ريال عماني.