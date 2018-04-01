أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 17ر4737 نقطة منخفضًا بـ 34ر36 نقطة وبنسبة 76ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 51ر4773 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و847 ألفًا و 540 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر18 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4 ملايين و 95 ألفًا و 105 ريالات عمانية.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 369ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 84 ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 17ر4737 نقطة منخفضًا بـ 34ر36 نقطة وبنسبة 76ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 51ر4773 نقطة.
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