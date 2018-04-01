البورصة المصرية تربح 5.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها عند الإغلاق

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة التداول اليوم، على أثر عمليات شراء مكثفة من جانب المستثمرين المحليين والمؤسسات العربية، وسط تفاؤل بنشاط أكبر للبورصة خلال الفترة المقبلة عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 6 أسابيع.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" أنهى التعاملات مسجلًا مستوى تاريخي جديد له ببلوغه 17595.88 نقطة بعدما أضاف 0.84% إلى قيمته عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55% ليسجل 875.79 نقطة، كما امتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً ليرتفع بنسبة 0.84% ويغلق عند مستوى 2257 نقطة.

وأوضحت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 5.4 مليار جنيه ليصل إلى 979.6 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه، فيما أفادت الاحصائيات الختامية بأن تعاملات المستثمرين المصريين والمؤسسات العربية اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 31.4 مليون جنيه، و3.1 مليون جنيه، على الترتيب، بينما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو البيع، بصافي قيمة بلغت 18.4 مليون جنيه، و13.2 مليون جنيه، و2.7 مليون جنيه على التوالي.