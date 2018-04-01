أمير المدينة المنورة يكرم الفائزين والفائزات بمسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز

كرم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الفائزين والفائزات بمسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها العشرون، على مستوى المملكة.

وهنأ سموه الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة حفط القرآن الكريم ، لافتاً الفائزين إلى عظم المسؤولية الملقاة عليهم كقدوات حسنة شرفها الله بحفظ كتابه العظيم حاثهم على العمل بما حفظوه ليصبح واقعاً في حياتهم يعبر عما رسّخه القرآن الكريم من قيم جميلة في نفوسهم.

من جهته، ثمن رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة الدكتور علي بن سليمان العبيد، تكريم سمو أمير منطقة المدينة المنورة للفائزين والفائزات والذي يَعُد حافزاً لهم .

يذكر أن الطلاب المكرمين هم :

١/ صهيب بن سلمان الحجيلي الفائز بالمركز الثاني الفرع الأول .

٢/ نواف بن عبدالله المزيني الفائز بالمركز الأول الفرع الثالث .

3/ ميساء بنت مساعد الحجيلي الفائزة بالمركز الأول الفرع الأول .

4/ سمية بنت عبدالله الحربي الفائزة بالمركز الثالث الفرع الأول .

5/ سماح بنت نواف الجابري الفائزة بالمركز الثاني الفرع الثاني .

6/ جواهربنت علي الحارثي الفائزة بالمركز الأول الفرع الثالث .

7/ أمنة بنت ثايب الشاماني الفائزة بالمركز الثاني الفرع الرابع.

8/ أمينة بنت ثايب الشاماني الفائزة بالمركزالثاني الفرع الخامس .

