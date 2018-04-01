مؤسسة النقد: إلغاء نشاط الوساطة في التأمين لشركة "ار اف أي بي" العربية السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت إلغاء نشاط الوساطة في التأمين لشركة ار اف أي بي العربية السعودية المحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين مع السماح للشركة بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين وذلك اعتباراً من يوم الأحد 15 / 07 / 1439هـ الموافق 01 / 04 / 2018م. وذلك بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين. كما تدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.