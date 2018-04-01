"تداول": عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول 11.07 مليار سـهم مقابل 12.97 مليار سهم بإنخفاض 14.61% عن الربع السابق

أعلنت "تداول" اليوم الأحد عن تقرير أداء السوق المالية السعودية – الربع الأول2018 م، حيث جاء التقرير كالتالي:

في نهاية الربع الأول 2018م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,870.87 نقطة، مرتفعاً 869.24 نقطة 12.41% مقارنة بإغلاق الربع الأول السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 27/03/2018م عند مستوى 7,942.54 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2018م، 1,869.60 مليار ريال أي ما يعادل ) 498.56 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إرتفاعاً بلغت نســــبته 14.14% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول 2018م، 237.28 مليار ريال أي ما يعادل ) 63.27 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 5.65% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال الربع الأول 2018م، 11.07 مليار ســــهم مقابل 12.97 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأول 2017، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 14.61%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2018م، فقد بلغ 6.29 مليون صفقة مقابـــل 6.88 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الربع الأول 2017م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 8.58%.

* معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.

بلغ عدد أيام التداول خلال الربع الأول 2018 م، 64 يوماً مقابل 65 يوماً خلال الربع الأول2017 م.