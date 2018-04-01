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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول": عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول 11.07 مليار سـهم مقابل 12.97 مليار سهم بإنخفاض 14.61% عن الربع السابق

الاقتصادية من الرياض

أعلنت "تداول" اليوم الأحد عن تقرير أداء السوق المالية السعودية – الربع الأول2018 م، حيث جاء التقرير كالتالي:
في نهاية الربع الأول 2018م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى  7,870.87   نقطة، مرتفعاً 869.24  نقطة 12.41% مقارنة بإغلاق  الربع الأول السابق. 
وقد كانت أعلى نقطة  إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 27/03/2018م عند مستوى 7,942.54   نقطة.
بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2018م،  1,869.60    مليار ريال أي ما يعادل  ) 498.56  مليار دولار أمريكي)، مسجلة إرتفاعاً بلغت نســــبته 14.14% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول 2018م، 237.28 مليار ريال أي ما يعادل           ) 63.27 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 5.65%  مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال الربع الأول 2018م، 11.07 مليار ســــهم مقابل 12.97  مليار سهم تم تداولها  خلال الربع الأول 2017، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 14.61%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2018م، فقد بلغ 6.29 مليون صفقة مقابـــل 6.88 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الربع الأول  2017م، وذلك  بإنخفاض  بلغت نســــبته 8.58%.
* معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.
 بلغ عدد أيام التداول خلال الربع الأول 2018 م، 64 يوماً مقابل 65 يوماً خلال الربع الأول2017 م.

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