وزير نقل ألمانيا: العالم كله يسخر من تأخر تشغيل مطار برلين من 2011 إلى عام 2020

قال وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، في تصريحات نشرت اليوم الاحد إن العالم كله يسخر من مشروع المطار الدولي الذي تأجل تشغيله عدة مرات في العاصمة برلين.

وقال شوير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الاعلامية الصادرة اليوم الأحد إن "العالم كله يسخر من موقع البناء هذا في عاصمتنا ولا أحب أن تسخر الناس من ألمانيا".

وأضاف شوير "لكنني لا أستطيع سوى أن أهز رأسي".

وكان من المقرر أن يتم افتتاح مطار برلين- براندنبورج الدولي الجديد والذي يقع بالقرب من المطار الثاني في المدينة شوينفيلد في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة في عام 2011، لكن من المنتظر أن تجري عمليات التشغيل بالمطار في خريف عام .2020