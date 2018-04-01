رئيس ناميبيا: الصين لا تستعمر أفريقيا.. ونستطيع اختيار أصدقائنا

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن رئيس ناميبيا هيج جينجوب قوله إن الصين لا تستعمر أفريقيا وأن التعاون المتزايد بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأفريقيا يعود بالفائدة على الجانبين.

وقال التقرير إن جينجوب الذي يقوم حاليا بزيارة دولة للصين قال إن"التصريحات التي تشوه التعاون الثنائي" بين الصين وناميبيا "محكوم عليها بالفشل".

وقال جينجوب" إننا راشدون ونستطيع اختيار أصدقائنا وبإمكاننا اختيار ما نريده وما يصلح لنا".

وتمثل أفريقيا إحدى المناطق التي تركز عليها الصين في سعيها لتحقيق نفوذ عالمي أكبر وقامت بضخ مليارات الدولارات في مشروعات البنية الأساسية في القارة . ولكن بعض المنتقدين شككوا في دوافع الصين واتهموها بالسعي لتأمين المواد الخام الرئيسية مثل النفط والمعادن.

وفي مارس آذار نبه ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي المُقال الدول الأفريقية إلى ضرورة الحذر من فقد سيادتها عندما تقبل قروضا من الصين. وقال في ذلك الوقت إنه إذا واجهت دولة أفريقية مشكلات بعد قبول قرض صيني فإنها قد تفقد السيطرة على بنيتها الأساسية أو مواردها بسبب العجز عن السداد. ورفضت الصين مرارا الاتهامات بأنها لا تهتم بأفريقيا إلا من أجل مواردها المعدنية وقالت إن برامج المساعدات غير المرتبطة بشروط تلقى ترحيبا واسعا.

وقال جينجوب أيضا لشينخوا إن التعاون بين الصين وأفريقيا يتم على قدم المساواة وإن الاستثمارات الصينية في بلاده ليس فقط من أجل "استخراج الموارد".

وقال لشينخوا" ليس هناك دولة أضافت قيمة كبيرة لمنتجاتنا مثلما فعلت الصين. الصين قامت بالكثير من نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل".