دول "ميكونج" تقر خطة استثمار بقيمة 66 مليار دولار

أقر رؤساء حكومات من كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام والصين(التي تعرف بدول ميكونج) خطة عمل بقيمة 66 مليار دولار لتطوير المنطقة على مدار الخمس سنوات المقبلة. وترمي الخطة التي جرى تبنيها اليوم في قمة ميكونج الكبرى السادسة لدعم 227 مشروعا من 2018 إلى 2022.

وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي تيكهيكو ناكاو، للصحفيين على هامش لقمة، إن "المصرف سيقدم تمويلا بقيمة سبعة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تأتي بقية التمويلات من القطاع الحكومي والخاص للدول الست التي تحد نهر ميكونج بجنوب شرق آسيا".

ويدعو المقترح إلى توسيع الممرات الاقتصادية والمناطق الريفية والعمرانية، ويهدف توسيع الممرات الاقتصادية لتعزيز الصلة بين الست دول، فيما يهدف توسيع المناطق الريفية والعمرانية لضمان توزيع عادل لفوائد النمو الاقتصادي، ودعم برنامج ميكونج الكبرى، الذي جرى إطلاقه في 1992، مشاريع تقدر بـ21 مليار دولار على مدار الـ25 عاما الماضي، في قطاعات مثل النقل والسياحة والصحة والتطوير العمراني والبيئة وتنموية الموارد البيئية والزراعة والطاقة.

وكان نحو 40 بالمئة من تمويل المشاريع برعاية بنك التنمية الآسيوي و25 بالمئة من حكومات ميكونج الكبرى والبقية من شركاء التطوير الثنائي والمتعدد الأطراف.