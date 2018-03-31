ولي العهد يبحث مع بيل جيتس التعاون في عدد من البرامج والمشروعات المشتركة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياتل اليوم الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية السيد بيل جيتس. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة. حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى أمريكا والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.