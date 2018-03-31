رعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأمريكية اليوم حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الأمداد لقطع الغيار داخل المملكة وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وإعلان توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. وجرى توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بوينج دينيس مولنبرج. ووقد تجول ولي العهد في مرافق شركة بوينج لصناعة الطائرات مستمعا إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة. رافق ولي العهد خلال الزيارة الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى أمريكا وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد خلال زيارته لأمريكا.
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- ولي العهد يرعى توقيع اتفاقية تأسيس مشروع الصناعات العسكرية بنسبة توطين 55 %
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