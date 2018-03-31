البشرة السمراء أجمل وأصح

"دكتور تكفى ودي أوحد أو أبيض لون جلدي"؟

يكاد لا يمر يوم دون أن تسألني مريضة هذا السؤال لدرجة أنها أصبحت عقدة عند بعض النساء.

ولا أنسى تلك الفتاة التي رفضت الزواج بسبب بشرتها السمراء!

يبقى أن هؤلاء يشكلن قلة في مجتمعنا لكنها فئة مهمة.

صبغة الميلانين أهم وأصعب مكونات الجلد وتزداد لعدة أسباب من أهمها: الجينات، الهرمونات، الشمس، بعض العلاجات، الحكة، الالتهابات والحمل وغيرها. ومع الأسف أصبح اسمرار البشرة هاجسا عند بعض فتياتنا تصبح وتمسي وهمها توحيد لون جسمها، وأنا أقول لها بوضوح وبصراحة، لا يوجد شيء اسمه توحيد أو تبييض لون الجسم كاملا "إلا إذا كان المريض مصابا ببهاق منتشر فيستخدم كريما يبيض كامل الجسم كما فعل مايكل جاكسون". ولا يمكن للطب أن يحول بنتا سمراء جميلة إلى بيضاء، وهناك محاولات فاشلة بعضها تجاري لا يفيد، وبعضها ضار صحيا مثل إبر وحبوب التبييض وهي لا تفيد وقد تضر الكلى.

الطب ناجح في تخفيف كلف الوجه وبعض التصبغات الجلدية، لكن لا يفيد في توحيد لون الجسم.

السؤال: كيف نجعل فتياتنا فخورات بسمار بشرتهن، وكيف نعزز ثقتهن بأنفسهن؟

يجب أن تتذكر أن هناك اعتقادا قويا بأن أصل البشرة هو الاسمرار، وأن آدم وموسى كانا أصحاب بشرة سمراء، ويعتقد طبيا أن البشرة السمراء أقل عرضة للأمراض، خاصة السرطان وهذا النوع من البشرات لا يشيخ مبكرا، وأن الجلد الأبيض عند بعض الأطباء هو Mutated "صفة متنحية" يعني بالعامية غير أصلي! ولك أن تستعرض أبطال العالم في كل لعبة تجدهم من البشرة السمراء "دليل القوة" وأعترف أن هذا ليس السبب الوحيد لنجاحهم. أعتقد أن هناك عملية "غسل مخ" للأجيال أن البشرة البيضاء أجمل وهذا خداع إعلامي "قد يكون غير" وأكثر الناس رومانسية هم الشعراء، ولك أن تسترجع بعض الأبيات الجميلة في تغنيهم بالبشرة السمراء. أعتقد أن الأمل شبه الوحيد في تغيير الصورة هو الإعلام فلا بد أن يلعب دور الموجه لتوضيح جمال البشرة السمراء لتغير نظرة الرجال أيضا في أن الجمال في البشرة السمراء. ومن أجمل من تغنى بالسمراء هو سمو الأمير الشاعر عبد الله الفيصل:

سمراء يا حلم الطفولة يا منية النفس العليلة

سمراء يا أمل الفؤاد وحلمه منذ الطفولة

اختم بقصة حقيقية مؤلمة:

مريضة أصيبت بشلل، بسبب استخدامها كريم كورتيزون اسمه ديرموفيت "دون إشراف طبي ولفترات طويلة" وهو يفتح البشرة لكنه يسبب هشاشة بالعظام، قبل زواجها استخدمته لكامل جسمها أشهرا عديدة، وبعد الزواج أصيبت بكسر في العمود الفقري بسبب هشاشة العظام، ما تسبب في شللها وقالت بندم: "بحثت عن توحيد اللون فأصبت بالشلل".

همسة في أذن كل سمراء .. كوني فخورة بما أنت، احرصي على ثقافتك بقدر حرصك على تبييض بشرتك، لأن الثقافة تبقى والتبييض سراب بلا جدوى.