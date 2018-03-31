الاستثمار في الأنشطة المناخية ونتائجه

سيعرف قارئو هذا الموقع الخاص بالمدونات أن البيانات المفتوحة هي بيانات يمكن استخدامها وإعادة استخدامها وتداولها وإعادة توزيعها بحرية ــ فهي مفتوحة من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية. وقد لا يعرف قارئو هذه المدونة أن صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية الذي تبلغ قيمته 8.3 مليار دولار يقدم تمويلا واسع النطاق من خلال مصارف تنمية متعددة الأطراف، لإحداث تغيرات وتحولات نحو تنمية تتسم بالقدرة على مجابهة تغيرات المناخ وخفض انبعاثات الكربون في 72 بلدا في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الشهر، ولأول مرة، يقوم هذا الصندوق بنشر بيانات مفتوحة حول نتائج صندوق التكنولوجيا النظيفة وبرنامج تعزيز الطاقة المتجددة التابعين للبنك الدولي. في هذا الصندوق نهدف إلى الانفتاح فيما يتعلق بما نعرفه وما نقوم به. وفي 2013، كنا أول صندوق أنشطة مناخية يقوم بنشر بيانات خاصة به مع مبادرة شفافية المعونة الدولية. وبالتالي، فهذه هي المرة الثانية التي نحتل فيها موقع الصدارة ـــ وفي حدود علمنا لا يوجد صندوق آخر معني بالأنشطة المناخية قام بإتاحة البيانات الخاصة بأوضاع التمويل والنتائج الخاصة به على هذا النحو. ونحن نرى أن التنمية الدولية عملية ديناميكية، وعلى هذا النحو ينبغي أن تكون البيانات التي تأتي من البرامج ذات الصلة. والسؤال هو، ما الذي يمكن أن تفعله هذه البيانات الخاصة بنا؟ بمقدور أي شخص تقسيم وتحليل نتائجنا بطرق عديدة، وبعد ذلك يمكنه نشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعتها على الهواتف الذكية من خلال تطبيقات الهواتف أو طباعتها على ورق. وهذا يعني أن جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية - من البلدان المانحة إلى البلدان المستفيدة والعاملين في مجال التنمية ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في مجال الصحافة ــ سيكون لهم نافذة بيانات واحدة عن صندوق الطاقة النظيفة وبرنامج تعزيز الطاقة المتجددة. ويقوم صندوق التكنولوجيا النظيفة في الوقت الحالي بتمويل مشروعات وبرامج قطرية واسعة النطاق في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل المستدام. وفي الشهر الماضي، تم افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم تم تمويلها في إطار برنامج ممول جزئيا من صندوق التكنولوجيا النظيفة. وستساعدنا بوابة البيانات المفتوحة على متابعة التكنولوجيات المحددة التي نقوم بتمويلها مثل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات الأخرى. ويبين برنامج تعزيز الطاقة المتجددة السلامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطاقة المتجددة في البلدان منخفضة انبعاثات الكربون. ومن المتوقع أن تقود أنشطة التمويل من صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية ـــ ومعظمها من برنامج تعزيز الطاقة المتجددة ــ زيادة الطاقة العالمية المركبة من طاقة حرارة الأرض بمقدار 25 في المائة وهي طاقة متجددة ومنخفضة الكربون وموثوقة ولا تعتمد على أشعة الشمس أو هبوب الرياح أو بطاريات. وستسمح بياناتنا المفتوحة للمستخدمين أن يطلعوا على نسبة المساهمة بين شبكات الكهرباء وخارج الشبكة ومن خلال الشبكات الصغيرة، وأعمال بناء القدرات. بوجه عام، يتيح هذا المصدر الخاص بالبيانات المفتوحة رؤية متعمقة حول مقدار ما يمكن جمعه من تمويل مشترك مقابل كل دولار تمويل من صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية. ومن خلال استخدام مجموعة متنوعة من البيانات المرئية، يمكن للمستخدمين معرفة نسبة أموال صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي تذهب إلى بلدان محددة ومناطق محددة ومن خلال أي مصارف تنمية متعددة الأطراف. وتعد هذه الأدوات بسيطة وسهلة الاستخدام، ولا توجد حاجة لأي برمجيات خاصة للاطلاع على البيانات وتنقيتها، ويمكن تحميل البيانات في صيغ قياسية مثل صيغ "إكسيل" أو "سي إس في" CSV أو "بي دي إف" PDF لمزيد من التحليل والاستخدام. كما يمكنك إدخال مجموعات بيانات وتستخدم عبارة "ثورة البيانات" بصورة كبيرة في دوائر وأوساط التنمية. وبالنسبة لصندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية، فإن هذا الابتكار المحدد يأتي في صلب أهدافنا المتمثلة في الانفتاح وتحقيق النتائج والمساءلة.