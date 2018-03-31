مؤشر مطابقة للسلع الأكثر استهلاكا لرفع جودتها ومطابقتها للمواصفات

أفصح لـ"الاقتصادية" طامس الحمادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن بناء مؤشر للمطابقة، من خلال تكوين سلة للمنتجات الأكثر تداولا من المستهلكين واختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، للارتقاء بجودة السلع ورفع معدلات مطابقتها، وذلك ضمن أهداف البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم". وأوضح الحمادي، أن البرنامج "سليم" يتضمن عددا من المحاور، تشمل تطوير إعداد اللوائح الفنية، وتطوير البنية التحتية القانونية لضمان حقوق وسلامة المستهلك، وإطلاق منظومة متكاملة لضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة، وتوفير المنظومة الإلكترونية التي تساعد الجهات الرقابية على التطبيق الصحيح والسليم للوائح، والتوعية ورفع الوعي العام لدى المستهلكين، إلى جانب بناء وإصدار مؤشر المطابقة للمنتجات المتداولة في السوق.

ويعمل البرنامج عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم واللوائح والمعايير، التي تتفق والممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا، من خلال وضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق، عبر آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية لكل منتج، خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على المياه والطاقة وترشيد استخدامهما.

وكذلك توافق المنتجات مع القيم والأخلاق المجتمعية والدينية، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة، من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.

وأشار إلى أن البرنامج يتعاون مع جميع الجهات المعنية، الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسينها وقياس نسب المطابقة في السوق، وكذلك رضا المواطنين، والتواصل مع المعنيين من أصحاب القرار والمعامل والمختبرات والمصنعين للوقوف على آخر المستجدات للعمل على تطوير اللوائح والتشريعات بصورة مستمرة نحو الأفضل، بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الجميع، وعلى رأسهم المواطن أو المستهلك الذي يجد بين يديه سلعة بجودة عالية تحافظ على سلامته وسلامة من حوله. والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم" هو، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف لإيجاد نموذج متكامل تشريعي وفني ورقابي، بما يحقق سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتأصيل عملية تتبع المنتجات في الأسواق.