"دي.تي.إي إنيرجي" تعتزم استثمار 1.7 مليار دولار لمضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة

قدمت شركة "دي.تي.إي إنيرجي" خطتها للطاقة المتجددة إلى "لجنة الخدمة العامة في ميشيجان" وتتضمن إنتاج حوالي 1000 ميجاوات كهرباء من مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في ولاية ميشيجان الأمريكية بحلول 2022.

وفي حالة الموافقة على الخطة ستضخ الشركة استثمارات قيمتها 1.7 مليار دولار لمضاعفة إنتاج الشركة من الطاقة المتجددة إلى 2000 ميجاوات بما يكفي لتوفير الطاقة النظيفة لأكثر من 800 ألف منزل.

كما عرضت الخطة تصور الشركة للوفاء بقواعد ولاية ميشيجان التي تستهدف الوصول بمحفظة الطاقة المتجددة إلى 15% من إجمالي محفظة إنتاج الشركة من الطاقة، إلى جانب اعتزام الشركة تقديم برنامج جديد طوعي للطاقة المتجددة مصمم بشكل خاص للشركات الكبرى بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، وسيوفر هذا البرنامج موارد إضافية للطاقة المتجددة تتجاوز نسبة الـ 15% المستهدفة.

كما تتضمن خطة الشركة إطلاق برنامج تجريبي لتكنولوجيا بطاريات تخزين الكهرباء بهدف ضمان انتظام إمدادات الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.