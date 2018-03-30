"هواوي" تسجل أرباحا في 2017 رغم الانتكاسات التي عانت منها

سجلت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أرباحا في عام 2017 مستفيدة من المبيعات القوية لأجهزة الهواتف الذكية وسط زيادة انفاقها على الأبحاث والتطوير رغم الانتكاسات التي عانت منها في الولايات المتحدة.

والجمعة أعلنت هواوي، ثالث أكبر شركة منتجة للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونغ وآبل، عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 28% العام الماضي لتصل إلى 47,5 مليار يوان (7,3 مليار دولار) لتتعافى من الركود في 2016.

وقالت المجموعة انها استفادت من قوة مبيعات الهواتف الذكية رغم المنافسة الشرسة في الصين وغيرها من البلدان، حيث باعت 153 مليون هاتف، وارتفعت عائداتها من قطاع السلع الاستهلاكية في الشركة بنسبة 32%.

إلا أن هواوي، وهي كذلك واحدة من اكبر منتجي معدات الاتصالات في العالم، سجلت انخفاضا في نموها بنسبة 15,7%.

ورغم ذلك فقد زادت الشركة العام الماضي انفاقها على الأبحاث والتطوير بنسبة 17% ليصل إلى 13,8 مليار دولار، وهو مستوى مقارب لإنفاق الشركتين الأمريكيتين العملاقتين أمازون والفابت، الشركة الام لجوجل.

وعانت هواوي من مجموعة من الانتكاسات التجارية في الولايات المتحدة، اذ توقفت مبيعاتها بشكل شبه كامل بسبب مخاوف السلطات الأمريكية من استخدام اجهزة الشركة للتجسس.

فمؤسس الشركة هو مهندس سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني ما اثار مخاوف من احتمال قربه من الجيش والحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة باستمرار.

وفي يناير فشلت شراكة بين هواوي وشركة ايه تي اند تي الأمريكية للاتصالات لبيع الهواتف الذكية.

ورغم ان هوامش الشركة تتقلص في سوق الهواتف الذكية التنافسي، إلا أنه في سوقها الرئيسي في الصين عادت هواوي الى الصدارة باستحواذها على حصة 20,4% من السوق، إلا انها تشهد منافسة من شركات محلية جديدة مثل "اوبو" و"فيفو" وشياومي".