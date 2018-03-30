الصين تعطي الضوء الأخضر لاندماج أكبر شركتين لبناء السفن في البلاد

نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء الصيني أعطى موافقة مبدئية لاندماج أكبر شركتين لبناء السفن في البلاد، وهما شركة سي.إس.إس.سي وشركة سي.إس.آي.سي.

وقالت إن هذه الخطوة، التي ستنشئ كيانا سيجعل منافسين كوريين جنوبيين مثل هيونداي للصناعات الثقيلة قزما أمامه، قد يظل عرضة للتغيير حيث ما زالت هناك حاجة لأن يعالج الوزراء المعنيون والهيئات التنظيمية الكثير من التفاصيل.

وفي وقت لاحق من اليوم، أصدر عدد من الوحدات التابعة للشركتين بيانات متشابهة لتوضيح التقارير الإعلامية.

وقالت تشاينا هارزون "استشرنا مساهمنا المسيطر سي.إس.إس.سي بشأن الموضوع وتلقينا الرد الذي جاء فيه أن الشركة لم تتلق أي وثائق من أي إدارات حكومية فيما يتعلق بالاندماج بين شركتي بناء السفن".

ولدى الشركتين عدد من أحواض بناء السفن في أنحاء الصين تستخدم لبناء أنواع مختلفة تتراوح من حاملات الطائرات إلى السفن التجارية التي تحمل النفط والغاز.