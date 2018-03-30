واردات اليابان من النفط في فبراير تهبط 15% على أساس سنوي

أظهرت بيانات شهرية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الجمعة أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام الشهر الماضي انخفض 15.4 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 2.99 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لشهر فبراير منذ العام 1969 .

