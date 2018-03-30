مخزونات النفط التجارية في الصين ترتفع 1.6% على أساس شهري في فبراير

قالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الصين ارتفعت 1.6 بالمئة في فبراير عن الشهر السابق، بينما قفزت مخزونات المنتجات المكررة 13.6 بالمئة، ولم تقدم شينخوا أرقاما بشأن أحجام المخزونات.

ونادرا ما تناقش الحكومة الصينية مستويات المخزونات التجارية أو الإستراتيجية، وهو ما يجعل من الصعب قياس الطلب الحقيقي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.