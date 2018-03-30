وزير الخارجية: الصين تستورد سلعا بثمانية تريليونات دولار في 5 سنوات

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة إن بلاده ستستورد سلعا بثمانية تريليونات دولار وستجذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

ونقلت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني عن وانغ قوله خلال مؤتمر بفيتنام إن الاستثمارات الصينية الخارجية ستبلغ 750 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

وقال وانغ إن الصين ستوسع الدخول إلى السوق وستفتح القطاع المالي بالبلاد.

أضاف أن الممارسات الأحادية وتلك الهادفة للحماية التجارية ستكون شكلا من أشكال الانتكاس، وإنها لن تؤدي فقط إلى طريق مسدود، بل ستدمر مصالح منفذيها.