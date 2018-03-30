تذمر عدد من الشركات بسبب تلوث النفط المستخرج من الاحتياطي الأمريكي

أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية تخص وزارة الطاقة ووثائق شحن اطلعت عليها رويترز أن ثلاث شركات كانت قد اشترت النفط الخام العام الماضي من مخزونات الطوارئ الأمريكية أثارت مخاوف بشأن مستويات خطيرة من الكيماويات السامة في تلك الشحنات.

ومن شأن وجود مشكلات في جودة الخام أن يجعل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي أقل فائدة في حالات الطوارئ نظرا لأن شركات التكرير ستكون بحاجة لإنفاق المزيد من المال والوقت في إزالة التلوث قبل إنتاج الوقود، والاحتياطي الأمريكي هو أكبر مخزون حكومي في العالم، ويبلغ حاليا 665 مليون برميل.

ويوجد عنصر كبريتيد الهيدروجين بشكل طبيعي في الخام والغاز الطبيعي، لكن منتجي النفط عادة ما يقومون بتنقية مثل تلك المنتجات قبل تسليم الشحنات إلى المشترين، والمستويات المرتفعة من كبريتيد الهيدروجين من الممكن أن تؤدي إلى تآكل مكونات المصافي وخطوط الأنابيب وقد يشكل مادة قاتلة للبشر في صورته الغازية.

وتشرف وزارة الطاقة الأمريكية على الاحتياطي وتبيع بصورة دورية بعضا من نفطها الاحتياطي عندما لا تكون هناك حالة طوارئ، كما فعلت في حالة تلك المبيعات التي أثارت مخاوف بشأن التلوث.

