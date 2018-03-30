تسجيل أعلى معدل تضخم في فرنسا منذ عام 2012

أعلن مكتب الاحصاء الفرنسي اليوم الجمعة ارتفاع التضخم في البلاد خلال مارس الجاري إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من خمس سنوات.

وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس بنسبة سنوية بلغت 5ر1 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة في فبراير.

وفاقت هذه الزيادة النسبة المتوقعة والتي كانت تبلغ 4ر1 بالمئة.

ويذكر أن هذه هي أعلى نسبة زيادة في معدلات التضخم منذ أكتوبر عام 2012 عندما بلغ معدل التضخم آنذاك 9ر1 بالمئة.

ويرجع ارتفاع التضخم الشهر الجاري إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية والتبغ.