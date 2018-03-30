3.6 مليار دولارقيمة قروض اليابان للهند

اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون في تنمية منطقة المحيط الهادي الهندي. وابلغ وزير الخارجية الياباني تارو كونو وزيرة الشؤون الخارجية الهندي سوشما سواراج في طوكيو إن حكومته تعتزم تقديم قروض بقيمة بنحو 4ر1مليار دولار،حسبما ذكرت اليوم الجمعة هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية . وسيتم إنفاق هذه الأموال على العديد من المشاريع، بما في ذلك بناء نظام مترو الأنفاق في مومباي. ووافق المسؤولان على التعاون في تطوير البنية التحتية الأخرى ، بما في ذلك الموانئ وشبكة السكك الحديدية عالية السرعة. والقرار الأخير يرفع إلى 6ر3 مليار دولار إجمالي قيمة القروض التي تعهدت بها اليابان للهند في السنة المالية التي تنتهي اليوم الجمعة. وهذا المبلغ هو الأعلى على الإطلاق بالنسبة للبلدين. ووافقت اليابان والهند أيضا على وضع إطار جديد، سوف يمكن حكومتي الدولتين وقطاعاتها الخاصة على مناقشة التعاون الاقتصادي ومسائل أخرى في إطار هذا الترتيب.
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