عملاق التجزئة "وول مارت" تبحث شراء "هيومانا" للتأمين

أفادت صحيفة "وول ستريت" الاقتصادية بأن شركة "وول مارت" الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة شرعت في إجراء محادثات مبدئية لشراء شركة "هيومانا" للتأمين، نقلا عن مصادر مطلعة.

ولم يتم الكشف عن الشروط المحتملة لإتمام الصفقة، فيما حذرت الصحيفة من عدم وجود ضمانات لإجراء عملية الشراء.

وتصل القيمة السوقية لشركة هيومانا إلى 37 مليار دولار، وسوف تكون أكبر صفقة شراء لشركة وول مارت في حالة إتمامها.

وقالت الصحيفة إن الشركتين تبحثان سلسلة من الخيارات، من بينها إجراء عملية استحواذ.

وبلغ سعر سهم هيومانا في ختام التعاملات أمس الخميس 83ر268 دولار بزيادة 28ر1 دولار بما يمثل 48ر0 بالمئة، فيما ارتفع سعر سهم وول مارت 20ر1 دولار إلى 97ر88 دولار بزيادة نسبتها 37ر1 بالمئة.