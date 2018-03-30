طوابير تسديد ثمن المشتريات أكثر ما يزعج الألمان خلال التسوق

كشف استطلاع للرأي أن الوقوف في الطوابير لتسديد ثمن المشتريات من أكثر الأمور التي تزعج الألمان خلال عملية التسوق في متاجر المواد الغذائية أو الملابس.

كما أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن من الأمور التي تثير استياء الألمان خلال التسوق أيضا نقص البضائع التي يرغبون في شرائها ومصادفة بائعين غير ودودين.

وبحسب الاستطلاع، فإن 53% من الألمان شعروا بالاستياء مرة واحدة على الأقل خلال الوقوف في طوابير طويلة لتسديد ثمن المشتريات. كما تسبب نقص البضائع في استياء 49% من الذين شملهم الاستطلاع.

وفي الوقت نفسه شكا 46% من الألمان من مصادفتهم بائعين غير ودودين خلال عملية التسوق.

وأشار الاستطلاع إلى أنه يتعين على المتاجر التقليدية بذل كافة الجهود لكسب الزبائن في ظل رواج التجارة عبر الإنترنت، حيث تبين - بحسب الاستطلاع - أن ثلثي الألمان يتبضعون من حين لآخر على الأقل عبر الإنترنت، وترتفع النسبة إلى نحو 80% بين من هم دون الخمسين.

أجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "تيمبنك" الألماني.

وشمل الاستطلاع الذي أجري في النصف الثاني من العام الماضي 1004 ألمان تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاما.