زيادة الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 4.1% الشهر الماضي

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي في البلاد قفز بنسبة 1ر4% في فبراير، بعد تراجع حاد في الشهر السابق له.

وجاءت هذه القراءة أقل من زيادة قدرها 5% تنبأت بها دراسة استقصائية لصحيفة "نيكي" اليومية، وجاءت بعد انخفاض بنسبة 8ر6% في يناير.

وبلغ مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم 4ر103 نقطة مقابل مستوى أساس عام 2010 البالغ 100 نقطة، وفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

ويتوقع المصنعون ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر0% في مارس ، وارتفاعه بنسبة 2ر5% في أبريل، حسبما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها الوزارة.

وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع بنسبة 2ر2% إلى 4ر100 نقطة في فبراير مقارنة بالشهر السابق له، بينما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 9ر0% إلى 9ر109 نقطة.

ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 6ر1% في الربع الأخير من عام 2017 ، وهو ما يمثل الربع الثامن على التوالي من النمو الاقتصادي، وأطول فترة نمو في 28 عاما، حسبما ذكرت الحكومة في أوائل مارس.