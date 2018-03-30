مؤشر "نيكي" يختتم أداء فصليا ضعيفا بالارتفاع مع صعود أسهم التكنولوجيا

اختتمت الأسهم اليابانية الربع الأول من العام الذي اتسم بضعف الأداء على ارتفاع اليوم مع صعود الأسهم ذات الثقل وشركات التكنولوجيا مثل طوكيو إلكترون تفاعلا مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية. وأغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا 1.4% إلى 21454.30 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع. وخلال الأسبوع ربح المؤشر 4.1% بيد أنه خسر 2.8% في الشهر وتراجع 5.8% على أساس ربع سنوي، ليتأثر سلبا بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وصعود الين وتنامي المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية.

وكان حجم التداول هزيلا اليوم مع إغلاق أسواق بمناسبة عطلة عيد القيامة في العديد من المراكز التجارية الكبيرة في أنحاء العالم. وجرى تداول 1.14 مليار سهم فقط في السوق الرئيسية وهو أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر. وبلغت قيمة التداولات 2.14 تريليون ين وهو أيضا أقل مستوى منذ أواخر ديسمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1716.30 نقطة. وارتفع سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل 3.1% ليضيف 49 نقطة للمؤشر نيكي. وارتفعت أسهم شركات صناعة معدات أشباه الموصلات والتي انخفضت في الآونة الأخيرة مع صعود سهم طوكيو إلكترون 4.2% وأدفانتست كورب 1.6%. وزادت أسهم سومكو لصناعة رقائق السيليكون 2.5%.