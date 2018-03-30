اليوان الصيني يتجه لتحقيق أكبر زيادة فصلية مقابل الدولار في عشر سنوات

ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه الفصلية في عشر سنوات، في الوقت الذي جذبت فيه البلاد تدفقات رأسمالية وعززت فيه تعاملات تجارية أمريكية توقعات بصعود العملة الصينية.

وفتحت العملة الصينية على 6.2870 يوان للدولار في السوق الفورية وجرى تداولها بسعر 6.2695 للدولار في منتصف التعاملات.

ومن المرجح ما لم يحدث تراجع حاد للعملة الصينية خلال الجلسة أن يتجه اليوان لتحقيق أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أغسطس آب 2015 ليحقق مكاسب فصلية للمرة الخامسة على التوالي، بعد ارتفاعه بنحو 3.7 بالمئة خلال الربع المنتهي في مارس آذار.

ويأتي أكبر مكسب يحققه اليوان منذ أوائل 2008 في ظل مؤشرات متزايدة على استقرار الاقتصاد الصيني مما يحفز الإقبال الأجنبي على الأصول الصينية.

وأعلنت أكبر خمسة بنوك في الصين مساء أمس الخميس عن تحقيق أداء قوي وتوقعت استمرار تحسن الأوضاع هذا العام، في الوقت الذي تؤتي فيه الإصلاحات الهيكلية التي تجريها بكين ثمارها.

وبلغ مؤشر تومسون رويترز/إتش.كيه.إي.إكس جلوبال سي.إن.إتش الذي يتتبع اليوان في الأسواق الخارجية مقابل سلة من العملات على أساس يومي 97.9 بارتفاع عن اليوم السابق حين سجل 97.78.

وتراجع المؤشر العالمي للدولار إلى 90.012 مقارنة بالإغلاق السابق عند 90.151.

وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية بفارق 0.10 بالمئة عن السعر الفوري في السوق المحلية وسجل 6.2635 للدولار.