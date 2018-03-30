"تسلا" تسحب 123 ألف سيارة بسبب مشكلة في عجلة القيادة

أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية (تسلا) عزمها سحب 123 ألف سيارة من طرازها الأكثر مبيعا (موديل إس) بسبب مشكلة في عجلة القيادة. ويؤثر هذا السحب الطوعي، وهو الأوسع نطاقا الذي تعلنه الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على السيارات السيدان الفاخرة من ذلك الطراز الذي جرى تصنيعه قبل أبريل 2016.



وذكرت تسلا أنه في المناطق ذات الأجواء الباردة ، يمكن أن تعطب مسامير (براغي) تثبيت عجلة القيادة بشكل مفرط، مما يجعل توجيه السيارة أكثر صعوبة. وقالت تسلا إنه لا توجد مخاطر على السلامة ويمكن للعملاء مواصلة قيادة سياراتهم. وأضافت الشركة أنه لم تكن هناك حوادث أو إصابات معروفة مرتبطة بهذا الخطأ.