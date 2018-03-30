ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.5% الشهر الماضي

ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 2.5 في المئة في فبراير مقابل 2.4% في الشهر السابق عليه، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم الجمعة. وبلغ عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في فبراير 65.78 مليون، بزيادة قدرها 1.51 مليون أو 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
لكن نسبة البطالة المنخفضة نسبياً تُخفي مشكلة اليابان المتمثلة في العمالة المنقوصة، وخاصة بين النساء والشباب، وفقا لما يذكره منتقدون. وقالت الوزارة إن نسبة العاملين المؤقتين وبدوام جزئي بلغت 38.1% من القوى العاملة في البلاد في فبراير.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، انخفض إلى 1.58 وظيفة لكل باحث عن عمل في فبراير من 1.59 وظيفة في يناير، مسجلا أول انخفاض منذ سبتمبر 2012.
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