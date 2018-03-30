أزمة مياه كارثية في إيران .. الرشوة مقابل تحويل الماء

اندلعت احتجاجات في إيران منذ بداية العام بسبب الماء الذي يسبب قلقا سياسيا على نحو متزايد بسبب الجفاف، الذي يقول سكان في المناطق التي تعانيه ومحللون "إنه تفاقم بسبب سوء الإدارة".

وكانت الاحتجاجات صغيرة ومتفرقة نسبيا ومقتصرة على بلدات محيطة بمدينة أصفهان في وسط إيران وإقليم خوزستان في الغرب، لكنها سلطت الضوء على قضية لعبت دورا في اضطرابات سابقة قمعتها السلطات بينما أقرت بالحاجة إلى التغيير.

وخرج قليلون للمشاركة في احتجاج في بلدة ورزنه قرب أصفهان في أوائل آذار (مارس) ردد خلاله عشرات المزارعين هتافا تهكميا يقول "الموت للمزارعين يعيش الطغاة"، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة على الإنترنت، وازدادت حدة الاحتجاجات بعد ذلك بأسبوع.

وأظهر مقطع مصور آخر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب على دراجات نارية في مواجهة المزارعين في نفس البلدة، وتصاعد دخان حول المتظاهرين، وقال الشخص الذي صور المقطع "إن الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع"، وتحدث شخص آخر عن وقوع اشتباكات.

وأوضح صحفي في ورزنه - طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة - "ما يقال إنه جفاف هو في الأغلب سوء إدارة للماء .. وشح الماء هذا أثر في دخل الناس"، ويتهم المزارعون سياسيين محليين بالسماح بتحويل الماء بعيدا عن أراضيهم مقابل رِشا.

ويقول محللون "إن السبب وراء الاحتجاجات واسعة النطاق التي خرجت في ديسمبر ويناير كان الغضب من ارتفاع الأسعار والفساد، بينما في المناطق الريفية كانت صعوبة الوصول إلى الماء سببا رئيسا آخر للاحتجاج".

وبحسب نائب في البرلمان، قتل ما لا يقل عن 25 شخصا واعتقل ما يصل إلى 3700 شخص في أكبر تحد حتى الآن لحكومة الرئيس حسن روحاني الذي فاز بفترة رئاسية جديدة العام الماضي.

وفي سورية كان الجفاف أحد أسباب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تفجرت في 2011 وأدت إلى اندلاع حرب أهلية، وهو ما يضفي حساسية على مسألة الجفاف في إيران.

ويشهد نحو 97 في المائة من الدولة جفافا بدرجة ما بحسب مؤسسة الأنواء الجوية في إيران، وترى جماعات حقوقية أن الجفاف دفع كثيرين إلى ترك منازلهم.

وأوضح هادي غائمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران الذي مقره في نيويورك "تعاني البلدات والقرى حول أصفهان بشدة الجفاف، وبسبب تحويلات الماء التي أفرغوها وانتقل الناس الذين كانوا يعيشون هناك. ولا يلقي أحد بالا إليهم. وقال لي أشخاص مقربون من روحاني إن الحكومة لا تعلم أصلا بوجود وضع كهذا وتوجد شكاوى كثيرة جدا".

وأتى روحاني والمرشد الأعلى على ذكر الجفاف باعتباره مشكلة تحتاج إلى المعالجة وذلك خلال خطابيهما الأسبوع الماضي بمناسبة عيد النوروز، الذي يمثل رأس السنة الإيرانية، بينما أدانا "الخروج عن القانون والعنف".

وفي إعلان يبثه التلفزيون الرسمي لتشجيع الإيرانيين على ترشيد استهلاك الماء يجلس رجل على مقعد وسط الصحراء مع شعار يقول "الجفاف أقرب مما تظن"، وذكر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أن هناك "نقصا حادا في الماء، ولم يعد العيش على الزراعة كافيا. لذا، ومع قلة الخيارات، غادر كثيرون واختاروا مستقبلا ضبابيا يعيشون فيه مهاجرين يبحثون عن عمل".

ووفقا لنشطاء تحولت احتجاجات خرجت في أوائل يناير في بلدة قهدريجان‎، على بعد عشرة كيلو مترات تقريبا إلى الغرب من أصفهان، سريعا إلى العنف عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشود وقتلت خمسة منهم على الأقل.

وذكر مركز حقوق الإنسان في إيران أن أحد القتلى مزارع، وقال سكان "إن حقوق الماء كانت الشكوى الرئيسية في الاحتجاج"، وأظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يرددون هتافات أمام مركز للشرطة ويلقون قنابل حارقة عليه، في واحدة من أعنف الوقائع المسجلة خلال الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء مختلفة في البلاد.

وأفاد صحافي في قهدريجان‎ - طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة - أن الهجوم على مركز الشرطة لم يكن التصرف الصحيح، لكن سوء إدارة الماء حرم المزارعين من مصدر رزقهم.

وانتقد حسن كرمان وهو نائب برلماني من أصفهان علنا رضا أردكانيان وزير الطاقة هذا الشهر واتهمه بعدم تطبيق قانون يخص توزيع الماء كما يجب، وشكل أردكانيان في أوائل مارس مجموعة عمل تضم أربعة وزراء ونائبين للرئيس للتعامل مع الأزمة.

وذكر روحاني مرارا منذ احتجاجات يناير أن الحكومة ستفعل ما في وسعها لمعالجة أسباب الشكاوى، لكن مراقبين يؤكدون أن المشكلات البيئية المتأصلة مثل الجفاف ليس لها علاج سريع.

وترى تارا سبيهري فار الباحثة في الشأن الإيراني في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "هذه شكاوى محلية، لكن الحلول في يد الحكومة الوطنية"، مضيفة أن "سلطة الحكومة محدودة والفساد متفش".

وتدرك قوات الأمن الإيرانية احتمال أن تؤدي مشكلات الماء إلى زعزعة الاستقرار، وأشار يحيي رحيم صفوي القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني في كلمة ألقاها أواخر فبراير إلى أن الماء سيلعب دورا مهما في أمن إيران الوطني والإقليمي.

ووجد المدافعون عن البيئة أنفسهم في مرمى النيران، ففي أواخر يناير اعتقل كاووس سيد إمامي، مدير الصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية، وستة آخرون من المدافعين عن البيئة.

وأفادت السلطات بعدها بأسبوعين أن سيد إمامي انتحر في سجنه بعد الاعتراف بأنه جاسوس للولايات المتحدة وإسرائيل، ونفت أسرته صحة ذلك، وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقا تقريرا يقول "إن سيد إمامي وزملاءه كانوا يقولون لأعداء إيران إن الدولة لن تقدر على مواصلة الإنتاج الزراعي المحلي بعد الآن بسبب شح الماء، وستحتاج إلى استيراد الطعام".

وفي أواخر فبراير اعتقلت السلطات ثلاثة آخرين من المدافعين عن البيئة، وذكر أفراد في أسرة سيد إمامي أن زوجته منعت من مغادرة إيران.

ويقول سعيد ليلاز المحلل الاقتصادي والسياسي المقيم في إيران "أصبح الرأي العام واعيا بقضايا البيئة.. لذا قد ترى الحكومة في المنظمات والمؤسسات التي تعمل في قضايا البيئة مصدرا للمشكلات".