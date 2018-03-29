الاقتصاد البريطاني سجل نموا أعلى من المتوقع في 2017

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً أعلى من المتوقع خلال العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت الخميس، قبل عام بالضبط من خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي 1.8% في 2017، بحسب تقييم مكتب الاحصاءات الوطنية الذي كان قد توقع نمواً بنسبة 1.7%.

إلا أن هذا يعد انخفاضا عن نسبة 1.9% التي سجلت في 2016، ونسبة 2.3% في 2015.

ويعتبر النمو خلال 2017 الادنى في معدلات النمو السنوي في المملكة المتحدة منذ 2012، مع استمرار الضبابية حول بريكست التي تعيق النشاط الاقتصادي، بحسب محللين.

ومن المقرر ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 30 مارس 2019.

وأضاف المكتب الخميس ان الاقتصاد البريطاني حقق نمواً بنسبة 0.4% في الاشهر الثلاث الأخيرة من 2017.

واشار المحلل دينيس دي جونغ من موقع "يو اف اكس" للتعاملات بأنه "لم يبق سوى عام على البريكست ولذلك فإن ارقام اجمالي الناتج المحلي لربع الاخير من 2017 ليست مفاجأة، ومن غير المرجح ان تؤثر على سعر الجنيه الاسترليني أو على خطط البنك المركزي بشأن رفع معدلات الفائدة في مايو".

وأضاف أن "الاقتصاد البريطاني سجل ارتفاعاً مؤخراً بفضل اتضاح الرؤية بشكل اكبر حول خطط البريكست خصوصا قضية الجدود الايرلندية الشائكة، وكانت اجمالي استثمارات الاعمال في الربع الاخير اعلى بكثير من المتوقع".

إلا أن التضخم في بريطانيا ارتفع العام الماضي لأن انخفاض سعر الجنيه الاسترليني عقب النتيجة الصادمة بشأن البريكست في 2016، أدى إلى ارتفاع اسعار الواردات.