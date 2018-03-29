عجز المعاملات الجارية لمصر ينخفض إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط إلى حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار قبل عام.

وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو 5.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع فائض بلغ حوالي سبعة مليارات دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية.