البابطين للطاقة والاتصالات توزع أرباح نقدية على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات في اجتماعة يوم الخميس الموافق 29/03/2018م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2017م المنتهي في 31/12/2017م على النحو التالي : 1. تاريخ قرار المجلس 29/03/2018م. 2. فترة التوزيع عن فترة الربع الرابع من عام 2017م. 3. إجمالي المبلغ الموزع 21.3 مليون ريال 4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,631,312 سهم 5. حصة السهم الواحد نصف ريال سعودي. 6. نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية السهم هي (5 %). 7. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 10/04/2018م والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق 8. تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ونأمــل من المساهمـين الكـرام التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم وذلك بالاتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 5:30 مساء.