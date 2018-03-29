مجموعة فتيحي القابضة توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى خلال اجتماعه المنعقد بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 29/03/2018 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017م، وذلك على النحو الآتي: 1- إجمالي المبلغ الموزع 27,500,000 ريـال سعودي. 2- حصة السهم 0.5 ريـال سعودي. 3- نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%. 4- إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55,000,000 سهماً. 5- أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً. 6- تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه لاحقاً. والله ولي التوفيق