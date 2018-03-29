وزير المالية الياباني: نرفض إجراء مباحثات تجارة حرة مع أمريكا

قال وزير المالية الياباني تارو اسو اليوم الخميس إن اليابان سوف ترفض إجراء مفاوضات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن قد تستخدم الرسوم التي فرضتها مؤخرا كعامل ضغط .

وأضاف الوزير ونائب رئيس الوزراء في لجنة برلمانية " سوف نرفض بشكل قاطع إجراء مباحثات ثنائية مع أمريكا".

وأوضح " المهم هو أن تمنع اليابان نفسها من جرها إلى مثل هذه المفاوضات التجارية الثنائية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرضت رسوما على الحديد والألومنيوم، مع توقعات باستثناء الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ودول أخرى من الرسوم.

يشار إلى أن اليابان ليست مستثناه من الرسوم، على الرغم من تباهي طوكيو بالعلاقات "الجيدة" بين رئيس الوزراء شينزوا آبي وترمب.

ويحرص ترمب على السعي لإجراء مباحثات تجارية ثنائية، حيث تعتقد إدارته أنها سوف تستفيد أكثر من مثل هذه الإجراءات، خاصة عقب أن انسحبت من اتفاقية الشراكة بين المحيط الهادي في يناير 2017.

وتريد طوكيو تجنب إطار ثنائي بسبب المخاوف من أن تكون لواشنطن اليد العليا في المفاوضات.