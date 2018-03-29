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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
خطة الطاقة الشمسية السعودية 2030 الأكبر عالمياً
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
خطة الطاقة الشمسية السعودية 2030 الأكبر عالمياً
الخميس 29 مارس 2018
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