ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء النادي الاقتصادي في نيويورك

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في نيويورك اليوم، رئيس النادي الاقتصادي في نيويورك تيري لاتين وأعضاء من النادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.