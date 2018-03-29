المصارف السعودية تنظم محاضرات توعوية لطالبات ومنسوبات جامعة الأميرة نورة

نظمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية ضمن نشاطاتها وبرامجها التوعوية في مجال الثقافة المصرفية والمالية، محاضرتين توعويتين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.

تناولت المحاضرة الأولى التي أقيمت لطالبات ومنسوبات كلية الإدارة والأعمال في الجامعة تحت عنوان "التوعية بعمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال وسبل الوقاية منها" وألقاها خالد الغدير مدير إدارة مكافحة الاحتيال المالي في مصرف الراجحي بحضور طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أبرز أساليب وعمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال، وسبل الوقاية منها، والنصائح الواجب اتباعها في التعاملات المصرفية، إلى جانب استعراض لسلسلة من التحذيرات المتعلقة بالرسائل الدعائية المنتشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تدعو إلى كسب المال السريع عبر الاستثمار في جهات استثمارية غير نظامية وغير مرخصة. وتناولت المحاضرة الثانية التي أقيمت لطالبات ومنسوبات كلية المجتمع تحت عنوان: "نصائح وتوجيهات في التسوق الإلكتروني" وألقتها نورة البكر مديرة تطوير الأعمال في نظام سداد للمدفوعات بحضور طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، قائمة من الإرشادات والمحاذير الأمنية المتعلقة بتنفيذ عمليات التسوق الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية، وما يتصل بها من تعليمات ومعايير للدفع الإلكتروني الآمن الذي يحفظ للمستخدم حقوقه، إلى جانب ما أوضحته المحاضرة من معايير للتحقق من المواقع الإلكترونية الآمنة. ودار خلال المحاضرات نقاش مفتوح بين المشاركين والحضور، تخلله الرد على تساؤلات طالبات ومنسوبات الكليتين.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية الاعتزاز بالشراكة الإيجابية والبناءة القائمة بين اللجنة والمصارف السعودية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وما تثمره تلك الشراكة من أنشطة وفعاليات ومنصات تفاعلية وحوارية تسهم في تعزيز مستوى الوعي لدى شريحة واسعة ومهمة من شرائح المجتمع.

من جانبهما، عبرت كل من الدكتورة منيرة بنت عبد الرحمن المقرن عميدة كلية المجتمع والدكتورة تغريد السديس عميدة كلية الإدارة والأعمال عن شكرهما لما تقوم به المصارف السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية من جهود ملموسة في مجال توعية أفراد المجتمع عامة وطلاب وطالبات الجامعات السعودية خاصة بالقضايا والمسائل المصرفية، ما سيسهم في الرفع من مستوى الثقافة المصرفية لدى العامة، ويعمل على تضييق الفجوة بين الجانب الأكاديمي والنظري والجانب العملي والتطبيقي بالنسبة لطلاب وطالبات الجامعات. وتطلعتا إلى استمرار التعاون المشترك بين المصلرف السعودية وكلية الإدارة والأعمال وكلية المجتمع لما في ذلك من الفائدة والمنفعة للطالبات بالكليتين.