«البلاد» راعيا ليوم المهنة الـ 35 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يشارك بنك البلاد في فعاليات يوم المهنة الـ 35 برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مركز المعارض الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويستمر لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 26 حتى 29 آذار (مارس) 2018. ويهدف بنك البلاد من خلال رعايته إلى عرض الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مختلف التخصصات وإطلاعهم على كل ما يقدمه البنك من مزايا وبرامج وظيفية.

وفي هذا الصدد صرح هيثم بن مديني المديني مدير عام قطاع الموارد البشرية في بنك البلاد بقوله "يعد العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي للبنك، كما يعد استقطاب الكفاءات الشابة وتنميتها هدفا استراتيجيا لبنك البلاد، حيث يسهم في تحقيق أهدافه بتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، التي تلبي احتياجات وطموحات شركائه ومساهميه ومنسوبيه، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة، التي تقدم بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية الرائدة إضافة إلى برامج التدريب على رأس العمل، كما أن هذه المشاركات تتمثل فيها مسؤولية "بنك البلاد" الاجتماعية تجاه مجتمعه، من خلال الالتقاء بكوادر متميزة من مختلف التخصصات والتواصل معهم بشكل مباشر، بما يعود بالنفع على شباب البلاد". الجدير بالذكر أن بنك البلاد، يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد التي يتجاوز عددها 150 فرعا إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات ذاتية في "الرياض وجدة والظهران وتبوك والخرج"، تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، وفرع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى أكثر من 179 مركزا لخدمات الحوالات المالية "إنجاز"، تدعمها شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها 900 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 أو بواسطة جميع قنوات التواصل الاجتماعي عبر منصات تطبيقات "تويتر"، "فيسبوك"، "إنستجرام" و"لينكد إن" و"سناب شات"، وذلك خدمة لعملاء "البلاد" وتلبية لكافة احتياجاتهم المصرفية.